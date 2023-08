Il quitte le PSG et vide son sac !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au PSG, Renato Sanches n'a jamais réussi à montrer l'étendue de son talent. Souvent blessé la saison dernière, le milieu de terrain portugais a perdu la confiance de ses dirigeants et a fini par rejoindre l'AS Roma sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Dans un entretien accordé aux médias du club, le joueur a justifié sa décision.

A l'instar de Leandro Paredes, Renato Sanches a décidé de tenter l'aventure italienne. Poussé vers la sortie par le PSG, le milieu offensif a rejoint l'AS Roma sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Selon Il Tempo , celle-ci s'élève à 11M€ et pourrait devenir obligatoire s'il dispute 55% des matches. Le montant devrait grimper à 14M€ s’il joue 75% des matchs. Acclamé par les supporters de l'AS Roma à la sortie de l'aéroport, Renato Sanches a livré ses premiers mots aux médias du club.

« Il y a un bon projet ici »

« Comme je l'ai dit, c'est un grand club italien. L'entraîneur et le directeur m'ont parlé, il y a un bon projet ici, donc je pense que c'est la meilleure chose pour moi. J'ai l'impression d'être dans le bon club à cause de ma façon de jouer et je la représenterai de la meilleure façon possible » a confié le joueur. Directeur sportif de l'AS Roma, Tiago Pinto a finalement obtenu gain de cause après des semaines de négociations.

Le rôle important de Tiago Pinto

« Je le connais depuis longtemps, depuis Benfica, nous avons toujours été en contact et avons une amitié. Comme je l'ai dit, venir à Rome est une grande opportunité pour moi, nous en avons parlé et il y avait un bon projet alors j'ai décidé d'accepter et que c'était le bon moment et le club idéal pour moi » a lâché Renato Sanches.

Renato Sanches annonce déjà la couleur