Il quitte le PSG et lâche une sortie hallucinante

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au PSG durant l'été 2018, Gianluigi Buffon ne sera resté qu'une seule saison à Paris. Et pourtant, le légendaire portier italien assure avoir vécu l'une des plus expérience de sa vie avec le club de la capitale. Au point de regretter son choix d'être parti en 2019 pour revenir à la Juventus.

En 2018, le PSG décide de miser sur Gianluigi Buffon, l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football. Néanmoins, son aventure parisienne ne serait pas parfaite puisqu'il sera mis en concurrence avec Alphonse Areola, mais sera tout de même titulaire lors du huitième de finale retour de Ligue des champions contre Manchester United. Un match qui s'annonce être une formalité pour le PSG, vainqueur à l'aller à Old Trafford (2-0). Mais entre une passe en retrait de Thilo Kehrer et une boulette de Gianluigi Buffon, les Mancuniens vont réussir l'impensable et se qualifier au Parc des Princes (3-1). Le portier italien quittera donc le PSG dès l'été 2019, seulement un an après sa signature. Et pourtant, Buffon garde un excellent souvenir de son passage à Paris.

Départ XXL au PSG, le Qatar menacé ? https://t.co/pARLSGyugd pic.twitter.com/NcGZjxo2K8 — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

Les regrets de Buffon avec le PSG

Invité de l'émission Bobo tv sur la chaîne Twitch de son ancien coéquipier Christian Vieri, Gianluigi Buffon est en effet dithyrambique au sujet de sa saison au PSG : « Au Paris Saint-Germain, j'ai vécu la meilleure expérience de ma vie et partir a été la plus grande erreur de ma carrière, mes enfants me demandent encore pourquoi. À Paris, je me sentais comme un homme libre, je parlais français et j'allais dans les musées. J'ai renoncé à 10 millions d'euros, ils voulaient qu'Areola joue et je ne pouvais pas accepter cela ».

«Partir a été la plus grande erreur de ma carrière»