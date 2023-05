Il quitte l’ASSE et vit un calvaire

Benjamin Labrousse

Longtemps considéré comme l’une des plus belles promesses de l’ASSE, Stefan Bajic a depuis son départ à l’hiver 2022, connu certaines difficultés à s’imposer. Après un beau passage à Pau, le gardien international espoirs français enchaîne les difficultés à Bristol City et à Valenciennes ces derniers temps. Le joueur de 21 ans prend son mal en patience.

Une histoire similaire pour des trajectoires différentes. L’hiver dernier, l’ASSE recrutait Gautier Larsonneur contre 2 M€ afin de renforcer un poste de gardien de but clairement défaillant jusqu’à présent. Prêté par le Stade Brestois du côté de Valenciennes, ce dernier avait été très en vue en Ligue 2. Mais de son côté, le VAFC décidait afin de remplacer Larsonneur, de miser sur Stefan Bajic, ancien de l’ASSE, désormais en deuxième division anglaise à Bristol City. Mais le gardien de 21 ans enchaîne les coups durs, et a même été récemment mis au placard par son entraîneur.

Stefan Bajic en galère du côté de Valenciennes

Dans un entretien accordé à la République des Pyrénées , Stefan Bajic est revenu sur cette période compliquée. « À Valenciennes, j’ai commencé par onze titularisations mais quand le nouveau coach est arrivé, il m’a pris à part et m’a expliqué qu’il m’écartait du groupe et qu’il préférait mettre quelqu’un d’autre. J’ai répondu : « OK, pas de problème. » C’est un choix d’entraîneur. Tu l’acceptes ou pas » , affirme ce dernier.

«Ce n’est pas une période facile» concède Bajic sur son passage à Valenciennes