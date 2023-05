L’ASSE tente un transfert totalement inattendu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs en vue de la saison prochaine, l'ASSE multiplie les pistes et s'active sérieusement alors que le maintien en Ligue 2 est désormais acté. Dans cette optique, le Verts se tournent vers le marché nordique, plus accessible sur le plan financier, et seraient tombés sous le charme d'un attaquant évoluant en D2 danoise.

Après une première partie de saison catastrophique, l'ASSE a finalement redressé la barre en 2023, assurant l'essentiel, à savoir le maintien en Ligue 2. Désormais, il est temps de préparer la saison prochaine avec pour objectif la montée en Ligue 1. Dans cette optique, les Verts préparent leur mercato.

L'ASSE s'intéresse à Don Deedson Louicius

Et compte tenu de ses moyens économiques limités, l'ASSE prospecte sur le marché nordique. Après avoir tenté de recruter Ibrahim Sadik, un ailier évoluant en Suède au BK Häcken, cet hiver, le club du Forez s'intéresserait à Don Deedson Louicius (22 ans) qui évolue au Hobro IK en D2 danoise. Selon les informations du média local Bold , les Verts sont donc dans le coup pour le transfert de l'international haïtien 11 buts cette saison.

Déjà une grosse concurrence ?

Néanmoins, l'ASSE ne sera pas seule sur ce dossier puisque plusieurs clubs turcs sont dans le coup à l'image de Trabzonspor, Kasimpasa et Besiktas, tout comme Grenoble qui évolue également en Ligue 2.