Il plante l’OM pour l’ASSE, il déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui retraité des terrains, Kévin Mirallas est revenu sur sa carrière. L'ancien international belge a, notamment, révélé qu'il était proche de signer à l'OM en 2008 lorsque Eric Gerets, son compatriote, dirigeait la formation. Mais finalement, l'ancien lillois a privilégié l'ASSE. Ce vendredi, il est revenu sur sa décision de refuser l'OM.

En 2008, Kévin Mirallas signait avec l'ASSE. Mais comme l'a annoncé l'ancien international belge lors du podcast Eleven Insiders, l'OM s'était présenté et a bien failli rafler la mise dans ce dossier.

Le clan Longoria lâche un tacle inattendu, c'est la panique à l'OM https://t.co/ob9z95Tvoh pic.twitter.com/A3gT7DjoA9 — le10sport (@le10sport) November 16, 2023

« Je voulais aller à Marseille »

« Je voulais aller à Marseille parce qu’il y avait Eric Gerets qui m’appelait. Mon papa m’a dit « non, tu n’es pas prêt mentalement pour aller à Marseille. » Je voulais vraiment y aller et j’ai parlé avec Daniel Van Buyten qui m’a dit également que ce n’était pas facile et que c’était peut-être un peu tôt » a lâché l'ancien du LOSC. Mais finalement, Mirallas a donné son accord à l'ASSE.

« L'ASSE m'a fait les yeux doux »