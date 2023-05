Il menace de claquer la porte, le boss de l'OM contre-attaque

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Encore battu le week-end dernier, l’OM ne finit pas cette saison de la meilleure des manières. Dans le même temps, l’avenir d’Igor Tudor pose question, lui qui songe à revenir en Italie. Pablo Longoria, qui souhaite le conserver, a déjà prévu de discuter avec son entraîneur cette semaine.

« Mon dernier match à Marseille ? Sur ce sujet, j’avais déjà parlé, un petit peu, avant le match. Je n'ai rien d’autre à ajouter à propos de ça ». Après la défaite à domicile contre le Stade Brestois, Igor Tudor semblait un peu agacé d’être questionné une nouvelle fois sur son avenir à l’OM. Il faut dire que la fin de saison marseillaise est mouvementée. Battu 3 fois sur les 4 derniers matchs, l’OM finira 3ème de Ligue 1, un petit regret, même si le RC Lens était difficile à aller chercher. Pour Igor Tudor, son avenir pose sérieusement question.

Igor Tudor pense toujours à l’Italie

Un an après avoir perdu Jorge Sampaoli en début de mercato, l’OM voudrait s’éviter pareille mésaventure. Alors les dirigeants olympiens souhaitent anticiper. Du côté de Tudor, comme l’a révélé RMC Sport , il y aurait une petite lassitude sur le plan sportif, il se sent parfois mal-aimé. Un départ est une option et les candidats sont déjà là. D’après les informations de Foot Mercato, Igor Tudor est tenté par l’Italie. La Juventus et l’AC Milan seraient les deux destinations possibles en cas de retour de l’autre côté des Alpes.

Un rendez-vous aura lieu cette semaine avec la direction de l’OM