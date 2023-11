Il l’avoue en direct, l’OM a fait une erreur sur le mercato

Thomas Bourseau

L’OM ne compte plus Matteo Guendouzi en ses rangs, lui qui avait été relégué à un rôle de remplaçant la saison passée. Au vu des difficultés de l’Olympique de Marseille ces derniers temps, Rio Mavuba a dressé un constat clair à Téléfoot : Guendouzi manque au club phocéen.

Matteo Guendouzi n’aura pas tenu plus de deux saisons à l’OM. Et ce, bien qu’il ait réalisé une saison pleine avec Jorge Sampaoli en 2021/2022. Ce qui avait poussé le président Pablo Longoria à lever l’option d’achat de 12M€ qui avait été bouclée avec Arsenal.

Rio Mavuba estime que Matteo Guendouzi a laissé un vide à l’OM

Cependant, sous Igor Tudor lors de l’exercice précédent, Matteo Guendouzi a été baladé à différents postes sur le terrain jusqu’à finir sur le banc des remplaçants. Parti à la Lazio à la dernière intersaison, le nouveau milieu de terrain du club romain manque à l’OM selon Rio Mavuba.

Retour attendu à l’OM, il répond aux supporters https://t.co/scAJCex5k5 pic.twitter.com/aNdQEXbemG — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

«C’est un joueur qui manque à l’OM»