Il l’avoue, ces deux stars ont transformé le PSG

Thomas Bourseau

Mathieu Bodmer a vu l’aube qatarie se lever sur le PSG au début des années 2010 et notamment le changement du quotidien au Camp des loges grâce à deux joueurs stars : Blaise Matuidi et Zlatan Ibrahimovic à qui le PSG doit beaucoup de ses succès.

Passé par le PSG entre 2010 et 2013, Mathieu Bodmer a vécu le changement de dimension opéré par les Qataris arrivés à l’été 2011 et le lancement du projet QSI. L’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui est désormais le directeur sportif du Havre a témoigné des apports XXL de deux recrues en particulier qui a permis au PSG de faire un énorme bond en avant.

«Matuidi ? Dès le premier entraînement, le niveau d’intensité a changé»

Pour commencer, Mathieu Bodmer a dressé un portrait plus que flatteur de Blaise Matuidi (2011-2017) qui a apporté une intensité suprême dès les premières séances d’entraînement. « Il y a deux joueurs qui ont changé les choses au PSG ? Pour moi, le premier c’est Blaise Matuidi. Parce qu’il arrivait de Saint-Etienne et à l’époque personne ne le considérait comme un grand joueur. (…) Dès le premier entraînement, le niveau d’intensité a changé. Il met les coups, te rentre dedans, à chaque entraînement il est à 100 %. Et obligatoirement avec Blaise t’étais obligé de jouer sérieux. L’intensité, tous les jours, c’est pas un tricheur. Lui il a élevé le niveau de l’équipe ».

«Maintenant, on va jouer au foot sérieusement, je suis arrivé»