Il l'annonce, le PSG ne voulait pas de son entraîneur

Thibault Morlain

L'été dernier, le PSG a changé d'entraîneur. Mauricio Pochettino a été remercié et suite à l'arrivée de Luis Campos, c'est Christophe Galtier qui a été nommé. Mais voilà qu'au sein de la direction parisienne, on avait d'autres plans pour l'entraîneur du PSG. Ça a ainsi été révélé au grand jour, c'est Thiago Motta qui était ciblé.

Au PSG, on est reparti sur un nouveau projet et forcément, ça a fait des victimes. Leonardo et Mauricio Pochettino sont partis, tandis que Luis Campos et Christophe Galtier sont arrivés. L'ancien entraîneur de l'OGC Nice a ainsi pris les commandes à Paris. Mais voilà que quelques révélations sont arrivées sur les coulisses de sa nomination.

Le vestiaire plombé par cette polémique ? La réponse du PSG https://t.co/SogMB0lkwd pic.twitter.com/offd5zuN0q — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

Motta plutôt que Galtier au PSG ?

Visiblement, Christophe Galtier était loin d'être le choix numéro 1 au PSG, surtout pour Nasser Al-Khelaïfi. En effet, le président parisien souhaitait lui l'arrivée de Thiago Motta, ancien joueur du PSG et qui fait aujourd'hui du beau travail sur le banc de Bologne.

« Al-Khelaïfi le voulait »