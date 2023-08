Il l’annonce en direct, c’est terminé pour cette star au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Longtemps ciblé par Nasser Al-Khelaïfi, Harry Kane ne rentrerait plus dans les plans du PSG. L'international anglais, qui aurait refusé de rejoindre le club parisien, avait privilégié un départ au Bayern Munich. Mais sa famille tenterait de le convaincre de rester à Londres la saison prochaine. Et son entourage serait sur le point d'obtenir gain de cause.

Ces dernières semaines, le PSG a mis l'accent sur le recrutement de renforts offensifs. Le club de la capitale a déjà officialisé l'arrivée de Gonçalo Ramos et serait sur le point d'annoncer celle d'Ousmane Dembélé. Randal Kolo Muani serait, également, tenté de rejoindre le PSG cet été.

PSG : Mbappé a fait son choix pour 240M€ https://t.co/3s44ScTMAn pic.twitter.com/Q0nvoI2jK4 — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Kane n'est plus dans les plans du PSG

Longtemps annoncé comme la priorité de Nasser Al-Khelaïfi, Harry Kane ne rejoindra pas le PSG comme l'a confirmé le journaliste Abdellah Boulma. L'international anglais, qui avait déjà repoussé les avances du club parisien, s'était rapproché du Bayern Munich.

Entre Tottenham et le Bayern Munich, Kane n'a pas tranché

La formation bavaroise a transmis de nombreuses propositions à Tottenham, mais ne parvient, toujours pas, à recruter Harry Kane. A en croire Abdellah Boulma, un retournement de situation n'est pas à exclure dans ce dossier. La famille du buteur lui demanderait de rester à Londres la saison prochaine. La balle est dans le camp de Kane.