Il lâche une punchline sur l’OM

Alors que la formation de l’OM fait souvent l’objet de critiques, Marco Otero a pris la parole à ce sujet, auprès de La Provence. Arrivé en mai 2022, le directeur technique du centre de formation est notamment revenu sur le contexte marseillais et explique que cela peut être un problème pour certains joueurs.

Après la réunion houleuse entre la direction de l’OM et les représentants des groupes de supporters le mois dernier, le fameux contexte marseillais a beaucoup fait parler de lui. Un sujet évoqué par Marco Otero dans un entretien accordé à La Provence . Selon le directeur technique chargé de la formation, cela peut effectivement être néfaste pour certains jeunes joueurs.

«Soit tu deviens footballeur à l’OM, soit tu deviens narcotrafiquant»

« Pour moi, Marseille est un mélange de Buenos Aires, Rio de Janeiro, Naples et peut-être un peu Valence. On oublie qu’on est dans la ville la plus pauvre de France. Ici, il y a deux options pour avoir un futur exceptionnel à court terme : soit tu deviens footballeur à l’OM, soit tu deviens narcotrafiquant… Et je ne parle pas du petit vendeur au coin de la rue », a déclaré Marco Otero.

«Même si tu ne seras pas milliardaire, tu auras une vie exceptionnelle»