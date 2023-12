Il lâche une punchline à 550M€ dans le feuilleton Zidane !

Thomas Bourseau

Une troisième expérience en tant qu’entraîneur du Real Madrid ? C’est du moins ce que semble désirer Zinedine Zidane qui verrait d’un bon oeil son retour au club merengue. En fin de contrat au Real Madrid, Carlo Ancelotti a vidé son sac en conférence de presse.

Zinedine Zidane semble préparer son retour pour 2024. En effet, bien qu’il soit question d’une potentielle position de manager général de l’OM en cas de rachat du club phocéen par des investisseurs, c’est du côté du Real Madrid que Zidane aimerait rebondir en priorité.

«550M€ pour l’Arabie saoudite ? Je marche, je n'ai pas besoin de prendre l’avion»

Cependant, problème, Carlo Ancelotti pourrait disposer d’une prolongation de contrat d’une saison avec une autre en option selon Relevo . Sous contrat jusqu’en juin prochain, le technicien italien est annoncé du côté du Brésil en cas de départ. Et l’Arabie saoudite pour un contrat de 550M€ ? « Je marche, je n'ai pas besoin de prendre l'avion. C'est une blague, le monde change. Et il changera ». a ironisé Ancelotti en conférence de presse vendredi.

Real Madrid : C’est terminé pour Zidane ! https://t.co/R6I7TzUKKc pic.twitter.com/639G68j56M — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

«L’Arabie saoudite ? J'ai une autre idée que celle-là»