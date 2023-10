Il lâche l'OM et se fait doubler à l'étranger

Axel Cornic

Après seulement un an, Igor Tudor a décidé de claquer la porte de l’Olympique de Marseille, qu’il avait hissé jusqu’à la 3e place de Ligue 1. Certains le soupçonnaient de vouloir rebondir à la Juventus, mais plusieurs mois après son départ le Croate est toujours sans club… et cette situation pourrait bien continuer.

Très critiqué il y a quelques mois, Igor Tudor a fini par lâcher l’OM après seulement une saison. Pourtant, certains le regrettent déjà face à la crise qui frappe le club actuellement et surtout, après les débuts incertains de Marcelino. Ce dernier est finalement parti et Pablo Longoria a décidé de miser sur Gennaro Gattuso, qui semble avoir un profil beaucoup plus proche de Tudor.

Mercato : Longoria l’appelle pour venir à l’OM, il déballe tout https://t.co/DHhtXpsI9d pic.twitter.com/WZHZmoD3v1 — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

Igor Tudor n’a toujours pas trouvé de club

Au moment de son départ, tout le monde pensait qu’Igor Tudor allait rapidement rebondir à la Juventus, son ancien club en tant que joueur, auquel il a toujours été très attaché. Il n’a finalement toujours pas trouvé de banc et à Turin Massimiliano Allegri semble bien installé pour le moment.

Le Napoli vire sur Antonio Conte