Il lâche le PSG, son transfert a été bouclé en «cinq minutes»

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Sergio Ramos a décidé de partir librement et gratuitement vers le FC Séville, son club formateur. Interrogé sur le retour du vétéran espagnol de 37 ans, José Maria del Nido Carrasco a révélé que son transfert a été bouclé en seulement cinq minutes.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Sergio Ramos a paraphé un bail de deux saisons lors de sa signature à Paris. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2023, le défenseur de 37 ans a décidé de ne pas rempiler avec le club de la capitale et de s'engager librement et gratuitement en faveur du FC Séville, son club formateur.

«Au PSG, je pouvais continuer, mais...»

Lors de sa conférence de presse de présentation, Sergio Ramos a répété qu'il avait snobé le PSG, qui était prêt à le prolonger. « J'ai toujours été une personne guidée par mes émotions et j'ai toujours choisi des projets auxquels je croyais. Au PSG, je pouvais continuer, mais par rapport à mes sensations et beaucoup d'autres choses, j'ai pensé que le cycle était terminé. C'est à Séville que j'allais trouver ce dont j'avais besoin. J'espère avoir la chance de rentrer au pays et de gagner des titres comme l'ont fait Jesús Navas et Ivan Rakitic. Je crois vraiment que nous pouvons gagner un titre parce que la première chose à faire est d'y croire » , a précisé le vétéran espagnol.

«Nous avons bouclé son transfert en cinq minutes»