«Il faut que nous soyons là tous les deux» : Sur le départ, il met la pression au Real Madrid

Le Real Madrid nage en plein bonheur après sa victoire en Ligue des Champions mardi face à Liverpool (2-5). Fort d’un effectif talentueux, mêlant expérience et jeunesse, le club madrilène semble inébranlable. Pourtant, Nacho Fernandez, au club depuis 2011, semble sur le départ. L’occasion pour Carlo Ancelotti de rassurer tout le monde à propos de son joueur.

Bien qu’il ne soit pas le joueur le plus mis en avant sur la scène internationale, Nacho Fernandez n’en reste pas moins l’un des cadres du Real Madrid. Et pour cause, le défenseur international Espagnol (22 sélections), est présent au club depuis 2011, et a disputé 300 matchs sous les couleurs du club madrilène. C’est d’ailleurs le joueur le plus ancien évoluant chez les Merengue après Karim Benzema qui lui, était arrivé en 2009. Mais ces derniers temps, Nacho avait exprimé ses envies de départ, ce qui a poussé Carlo Ancelotti à s’exprimer sur cette situation en conférence de presse ce vendredi.

Carlo Ancelotti se voit au Real Madrid avec Nacho à ses côtés

En conférence de presse avant la rencontre face à l’Atlético de Madrid samedi, le tacticien italien du Real Madrid s’est projeté sur l’avenir de Nacho, ainsi que du sien, alors que des rumeurs récentes l’envoyaient sur le banc de la sélection brésilienne. Carlo Ancelotti déclare : « Je ne sais pas. Il faut que nous soyons tous les deux ici. J'espère que ça arrivera » .

