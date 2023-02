Il fait mieux que Cristiano Ronaldo, le PSG le veut

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Toujours désireux de se renforcer sur le plan offensif, le PSG suit attentivement les prestations de Victor Osimhen au Napoli, un joueur que connaît bien Luis Campos. L’attaquant nigérian réalise une saison impressionnante et s’est de nouveau illustré ce week-end avec un doublé, lui permettant de battre un record de Cristiano Ronaldo.

Quel sera le visage de l’attaque du PSG la saison prochaine ? Alors que le départ de Neymar avait été évoqué l’été dernier, le club de la capitale gère actuellement le dossier Messi, l’Argentin arrivant à la fin de son contrat. Le cas Mbappé devra ensuite être étudié, le Bondynois ayant prolongé jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option. L’arrivée d’une nouvelle pointure en attaque n’est donc pas à écarter, et Luis Campos aurait déjà une idée en tête.

Le PSG surveillerait Osimhen

Selon ESPN , le PSG lorgne Victor Osimhen, en pleine forme du côté du Napoli. Un joueur bien connu de Luis Campos, qui l’avait fait venir au LOSC à l’été 2019. Depuis son départ du nord de la France, le Nigérian impressionne en Serie A et totalise cette saison 16 réalisations en 17 rencontres de Championnat. Face à La Spezia (3-0), Osimhen s’est illustré avec un doublé, et notamment un but de la tête qui lui permet de battre un record de Cristiano Ronaldo.

Osimhen fait mieux que Ronaldo