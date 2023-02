Il fait aussi bien que Mbappé, l'OM peut se casser les dents pour son transfert

La rédaction

Véritable révélation cette saison avec déjà 15 buts marqués en Ligue 1, soit autant que Kylian Mbappé, Folarin Balogun, attaquant du Stade de Reims prêté par Arsenal, intéresse logiquement de nombreux clubs, dont l'Olympique de Marseille. En effet, le club phocéen doit livrer une bataille colossale pour le crack de 21 ans.

Reims a réalisé un sacré coup et pourra sabrer le champagne à la fin de la saison. Grand artisan de la très bonne saison rémoise, l'équipe restant sur une série historique de 17 matchs sans défaite, Folarin Balogun est toujours en course pour devenir le meilleur buteur de Ligue 1, puisqu'il en est à 15 réalisations, tout comme Kylian Mbappé et Jonathan David. Et ses bonnes performances attirent forcément de grands clubs...

L'OM s'intéresse à Balogun

La semaine dernière, le Daily Mail affirmait que l'OM - en plus de l'AC Milan et de Villarreal - s'intéressait au profil de Folarin Balogun pour le recruter la saison prochaine. Sauf que selon Foot Marseille , l'arrivée de l'attaquant anglais n'est pas à l'ordre du jour, puisque le club de l'OM ne s'est pas encore penché sur le recrutement de cet été.

Un casting XXL pour Balogun

En tout cas, ce n'est pas les prétendants qui manquent pour recruter Folarin Balogun. Selon le journaliste turque Ekrem Konur, les clubs italiens de Naples, les deux Milan et la Lazio seraient sur les traces de l'attaquant rémois. Reste à savoir si Arsenal sera vendeur.