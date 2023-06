Il est annoncé au PSG, l’énorme mise au point de son agent

Axel Cornic

La récente annonce de Kylian Mbappé a secoué le Paris Saint-Germain et désormais, Luis Campos semble travailler sur tous les fronts afin de construire le futur projet du club. Cela pourrait notamment passer par l’Italie et plus précisément Turin, où le PSG pourrait profiter de la crise qui frappe la Juventus pour rafler quelques gros coups, comme avec Federico Chiesa.

Le vent du changement souffle sur le PSG et personne ne semble être à l’abri... même pas Kylian Mbappé ! La star française a en effet annoncé ne pas avoir l’intention de prolonger son contrat qui se termine en juin 2024, ce qui laisse peu de solution aux dirigeants parisiens. Un départ n’est ainsi pas à exclure et Luis Campos aurait déjà une idée en tête pour le remplacer.

PSG - Mbappé : Son transfert approche, une énorme condition est révélée https://t.co/yjvswwSeQj pic.twitter.com/njqmhZihK8 — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

Le PSG fonce sur Chiesa

En Italie, on a récemment parlé de la piste menant à Federico Chiesa, dont le profil est très proche de celui de Mbappé. La Gazzetta dello Sport explique en effet que la Juventus songerait à le vendre lors de ce mercato, à cause de quelques problèmes concernant sa prolongation de contrat. L’international italien réclamerait vraisemblablement le même salaire que son coéquipier Dusan Vlahovic, soit 8M€ net. Or, les Bianconeri sont actuellement dans l’optique de réduire leur masse salariale et une telle opération ne serait donc pas à l’ordre du jour.

La sortie claire de son agent