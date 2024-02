Il dévoile son secret pour sauver l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé sur le banc de l'OM, Jean-Louis Gasset est conscient de la tâche qui l'attend pour relancer le club phocéen. Présenté ce mardi devant les médias, l'ancien coach de l'ASSE a d'ailleurs évoqué ce qu'il compte mettre en place pour redresser la barre à Marseille.

Alors que l'OM traverse une période très compliquée, Gennaro Gattuso a été démis de ses fonctions dimanche après la défaite contre Brest (0-1). Pour le remplacer, Jean-Louis Gasset a été choisi et aura donc la lourde tâche de redresser la barre et permettre à l'OM de bien finir sa saison. En conférence de presse, il donne d'ailleurs des indices sur son projet.

Gasset vend déjà la mèche pour son avenir à l'OM ! https://t.co/x9ISHQmqdf pic.twitter.com/gvDsTUJhfb — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

«Il faut mettre les joueurs importants au meilleur endroit»

« C'est trop tôt parce qu'on a besoin de voir comment les gens réagissent à notre discours. Après il faut prendre les joueurs importants et les mettre au meilleur endroit sur le terrain et ensuite on construit l'équipe », confie-t-il devant les médias avant d'en rajouter une couche.

«Il faut jouer avec les forces de l'équipe»