Il dévoile «la plus grosse erreur» du boss de l’OM sur le mercato

Thomas Bourseau

Alexis Sanchez avait pourtant en grande partie enchanté les supporters de l’OM la saison dernière. Mais finalement, le Chilien n’a pas été prolongé sous décision du président Pablo Longoria bien qu’il souhaitait rester comme affirmé après son départ. Pour le journaliste Nabil Djellit, Longoria a commis sa plus grande erreur dans ce dossier.

Le pari Alexis Sanchez de Pablo Longoria avait porté ses fruits. À l’été 2022, le président de l’OM décidait de miser sur le Chilien en lui donnant une chance de se relancer au sein du club phocéen alors qu’il était en difficulté sportive à l’Inter.

«Le débat Alexis Sanchez va revenir parce que quand tu vois les prestations d’Aubameyang»

Néanmoins, RMC Sport a fait savoir dernièrement que la décision de ne pas prolonger le contrat d’Alexis Sanchez en fin de saison dernière avait notamment un lien avec le fait que Marcelino, alors entraîneur de l’OM, n’incluait pas Sanchez dans ses plans. De quoi interpeller Eric Di Meco lundi soir sur Rothen s’enflamme, émission de RMC . « Vu le début de saison que tu fais, vu le changement d’entraîneur, les choix de recrutement que tu as fait… À un moment donné, le débat Alexis Sanchez va revenir parce que quand tu vois les prestations d’Aubameyang… ».

Nabil Djellit estime que Pablo Longoria s’est planté dans la gestion du dossier Sanchez