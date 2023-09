Il dénonce la grosse erreur de l’OM sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent mercato d’hiver, l’OM a décidé de miser sur Azzedine Ounahi. Le milieu de terrain d’Angers venait de réaliser une magnifique Coupe du monde avec le Maroc, mais comme le souligne Jéremy Attali, il ne semble ni compatible avec le jeu d’Igor, ni avec celui de Marcelino. Ce qui interroge donc sur la pertinence de ce transfert.

Lors du précédent mercato d'hiver, l'OM a réalisé un recrutement important, attirant notamment Azzedine Ounahi pour 8M€. L'international marocain venait de réaliser une excellente Coupe du monde, et pourtant, il joue très peu depuis son arrivée à Marseille au point d'avoir été annoncé sur le départ cet été. Par conséquent, Jérémy Attali craint que Pablo Longoria se soit trompé avec ce transfert.

L’OM annule un transfert, l’ultimatum est lancé ? https://t.co/e9sn5WPb0J pic.twitter.com/o1sRxxLRCu — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

«L’an dernier il n’avait pas sa place et cette année non plus»

« Il faut le valoriser beaucoup plus et ne pas le laisser partir pour 20 millions d’euros. L’an dernier il n’avait pas sa place et cette année non plus », assure le rédacteur en chef adjoint actu.fr Marseille , avant de poursuivre.

«On peut être très fort et se tromper un peu»