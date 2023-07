Il débarque à l’OM et annonce du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quatrième recrue officielle de l’OM cet été, Ismaïla Sarr débarque en provenance de Watford et retrouve la Ligue 1, un championnat qu’il a notamment connu avec le Stade Rennais. Et visiblement, l’international sénégalais a bien l’intention de marquer les esprits à l’OM.

L'OM semble décidé à dynamiter son secteur offensif. En effet, après Pierre-Emerick Aubameyang, c'est Ismaïla Sarr qui s'est engagé avec le club phocéen. L'ancien Rennais débarque en provenance de Watford pour un peu plus de 10M€. Et visiblement, il semble déjà très motivé.

«Je sais que ça va être incroyable !»

« Je suis heureux et fier de rejoindre l’Olympique de Marseille ! Il me tarde de découvrir le Stade Vélodrome, son ambiance électrique, et ses supporters passionnés. Je sais que ça va être incroyable ! », s’enthousiasme le nouvel ailier de l’OM sur Instagram avant d’en rajouter une couche.

Sarr s'enflamme totalement