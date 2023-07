Il claque la porte du PSG, son prochain club est trouvé

Jean de Teyssière

Après le départ de Lionel Messi à l'issue de son contrat, Sergio Ramos a fait de même, et a décidé de quitter le club du PSG. Depuis deux jours donc, il est donc sans club et chercherait à retourner en Espagne, ne souhaitant pas aller en Arabie Saoudite. Un retour dans son club formateur du FC Séville serait même ce qu'il souhaiterait le plus.

Deux ans et puis s'en va. Arrivé en même temps que Lionel Messi lors du mercato XXL du PSG en 2021, le défenseur espagnol Sergio Ramos a quitté le PSG à l'issue de son contrat, en juin dernier. Le champion du monde 2010 cherche donc un nouveau club et sait ce qu'il veut.

Sergio Ramos, prêt à rejoindre Messi à Miami ?

Le média espagnol SPORT affirmait plus tôt dans la semaine que Sergio Ramos pouvait aller rejoindre Lionel Messi et Sergio Busquets à l'Inter Miami. Il serait même très proche de signer pour la franchise détenue par David Beckham...

Sergio Ramos veut continuer en Espagne