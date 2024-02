Il claque la porte de l'OM et jubile

Jean de Teyssière

L'été dernier, l'OM s'est séparé de nombreux cadres, comme Dimitri Payet, Alexis Sanchez, Cengiz Under ou encore Matteo Guendouzi. Concernant le dernier cité, il a très bien rebondi à la Lazio Rome, puisqu'il est un titulaire indiscutable dans le onze titulaire de Maurizio Sarri. L'ancien Marseillais a d'ailleurs donné de ses nouvelles.

Durant ses deux saisons sous les couleurs de l'OM, Matteo Guendouzi a connu le jour et la nuit. Sous les ordres de Jorge Sampaoli, l'ancien Gunner était une pièce maîtresse du système de jeu de l'Argentin. L'arrivée d'Igor Tudor a tout bouleversé, puisque plus les mois avançaient, moins Guendouzi était titulaire. Parti en prêt avec option d'achat obligatoire à la Lazio Rome, l'international français semble heureux de son choix.

«Ça va, tout se passe bien, je suis heureux ici»

Dans une interview accordée au Canal Football Club , Matteo Guendouzi a donné de ses nouvelles, lui qui a rejoint la Lazio Rome l'été dernir : « Comment va la vie romaine ? Je suis en T-shirt en plein mois de février, donc on ne va pas se plaindre. Ça va, tout se passe bien, je suis heureux ici. Il y a un très beau cadre de vie, donc c'est top. »

«J'ai vraiment beaucoup appris»