Il balance tout sur ce transfert à 45M€ du PSG

Thibault Morlain

Après 4 saisons au Bayern Munich, Lucas Hernandez a décidé de relever un nouveau défi. Lors de ce mercato estival, le champion du monde 2018 avec l’équipe de France s’est alors engagé avec le PSG, moyennant 45M€. Le défenseur polyvalent renforce donc l’effectif de Luis Enrique et du côté du Bayern Munich, on en a dit plus sur ce transfert de Lucas Hernandez.

En plus de Milan Skriniar, le PSG a enregistré un autre renfort en défense cet été avec l’arrivée de Lucas Hernandez. L’international français a posé ses valises dans la capitale en provenance du Bayern Munich. Un transfert annoncé à hauteur de 45M€ pour l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid. Désormais, Lucas Hernandez est donc au PSG et voilà que Jan-Christian Dreesen, président bavarois, s’est exprimé sur cette opération en conférence de presse.

Mbappé - PSG : L’incroyable décision du Real Madrid https://t.co/LlC8pFJxfQ pic.twitter.com/dSetXDYAt5 — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

« C’est passionnant de lui parler »

« Lucas en tant que personne, c’est une « victoire ». C’est passionnant de lui parler. Il a des hobbies très modestes. Quand je lui parle de pêche, je suis très heureux. Lucas est l’une de ces personnes. Son jeu est très risqué et il a eu quelques blessures parce qu’il met le pied. Même dans les positions les plus bizarres sur le terrain, il y va à fond. Du point de vue de l’engagement, c’est fantastique, mais aussi très dangereux. C’est la raison pour laquelle il a connu des blessures qui ont également marqué son passage chez nous », a-t-il tout d’abord expliqué, gardant un très bon souvenir de Lucas Hernandez.

« Il est donc parti au PSG, avec nos meilleurs voeux de réussite »