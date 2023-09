Il balance sur son calvaire après son transfert à l’OM

Thibault Morlain

Avant l’OM, Vitinha n’avait connu que Braga. Mais voilà qu’en janvier dernier, le Portugais a dû quitter son confort pour rejoindre le club phocéen. Et cela n’a pas été simple pour lui. Vitinha a alors vécu un véritable calvaire en rejoignant, notamment étant donné qu’il a dû quitter ses parents, sa famille et ses amis dont il est très proche.

Recruté par l’OM en janvier dernier, Vitinha a eu beaucoup de mal à trouver sa place à Marseille après son transfert. Il faut dire que c’était la première fois que le Portugais quittait Braga. Et par la même occasion ses parents et sa famille dont il est très proche…

« Je ne suis pas habitué à être loin de ma famille »

Au micro de Maritima , Vitinha a expliqué à quel point ça a été difficile pour lui sans sa famille après son transfert à l’OM. « Le plus difficile à mon arrivée ? La famille. Avant cette interview, j’ai accompagné mes parents à l’aéroport et c’est ce qui me pèse le plus. Je ne suis pas habitué à être loin de ma famille. Je ne m’habituerai jamais, j’ai besoin d’eux chaque jour. Malheureusement, ma vie ne me le permet pas, mais je vais travailler dur pour les rendre fiers », a confié le Marseillais.

« C’est difficile de remplacer l’amour que donnent les parents »