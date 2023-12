Il annonce une «boucherie» sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'Arabie Saoudite a dynamité le mercato en recrutant plusieurs grandes stars à l'image de Neymar, Karim Benzema ou encore Sadio Mané, qui ont rejoint Cristiano Ronaldo. Et pour Daniel Riolo, qui commente le nouveau contrat des droits TV de la Premier League estimé à 1,8 milliards d'euros par an, c'est encore loin d'être terminé.

L'Arabie Saoudite va encore flamber

« Par rapport à la concurrence c’est un énorme deal et quand sur le même marché tu as quelqu’un qui solidifie sa position en étant deux fois supérieur à ses trois concurrents majeurs, cela va occasionner des gros problèmes. D’abord un isolement de l’Angleterre, c’était déjà la tendance, qui pense plus à jouer son championnat que la coupe d’Europe et qui va attirer de nombreux joueurs », confie-t-il dans un premier temps, avant de s'arrêter sur l'Arabie Saoudite.

«L’été prochain, ça va être une boucherie»