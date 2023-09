Il annonce une attaque de feu à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM n'a pas chômé sur le mercato, se renforçant notamment de manière importante dans le secteur offensif. Dans cette optique, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Joaquin Correa et Ismaïla Sarr ont débarqué à Marseille pour épauler Vitinha, ce qui offre une très belle attaque à Marcelino comme le souligne Nicolas Filhol.

Durant le mercato, l'OM a totalement remodelé sa ligne d'attaque après le départ d'Alexis Sanchez. Ainsi, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Joaquin Correa et Ismaïla Sarr ont rejoint Marseille cet été afin d'accompagner Vitinha. Et Nicolas Filhol semble très satisfait du nouveau secteur offensif de l'OM.

Mauvaise nouvelle pour un attaquant de l'OM https://t.co/5mov8oP7m9 pic.twitter.com/Skj7uj4IvF — le10sport (@le10sport) September 9, 2023

«La ligne d’attaque sur le papier peut faire mal»

« Correa à gauche, Aubameyang, Iliman Ndiaye, Vithina qui revient bien cette année. La ligne d’attaque sur le papier peut faire mal », confie le journaliste pour Football Club de Marseille , avant d'estimer que le point faible de l'OM se situe au milieu de terrain.

Moins de certitude au milieu de terrain ?