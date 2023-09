Il annonce un grand danger pour le mercato de l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le mercato soit fermé en France, l'Arabie Saoudite peut continuer ses emplettes jusqu'au 7 septembre. Et l'OM pourrait bien être concerné. Et pour cause, Azzedine Ounahi a plusieurs fois été cité dans le viseur des clubs saoudiens. Et compte tenu du fait que le Marocain joue très peu sous les ordres de Marcelino, un départ n'est pas à exclure dans ce dossier qui risque de faire parler.

Recruté pour 8M€ lors du précédent mercato d'hiver, Azzedine Ounahi joue très peu depuis son arrivée à l'OM. Contre le FC Nantes vendredi soir, l'international marocain est une nouvelle fois resté sur le banc. Et pour Nabil Djellit, un transfert de dernière minute vers l'Arabie Saoudite n'est pas à exclure.

Nouvelle recrue à l’OM, il fait passer un message https://t.co/jGiGXwdZLE pic.twitter.com/KvtnuZozQ6 — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

Un transfert d'Ounahi toujours possible ?

« Ounahi est de nouveau remplaçant à l’OM. Au moment de son recrutement, on lui avait vendu un autre rôle. Pour rappel, l’Arabie Saoudite ferme le 7 septembre. Va falloir rester attentif », explique le journaliste sur Twitter . En conférence de presse, Marcelino expliquait d'ailleurs son choix.

Marcelino s'explique