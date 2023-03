Il annonce la vente de l’OM et fait une grande mise au point

Thibault Morlain

Il y a plus de deux ans maintenant, Thibaud Vézirian avait annoncé que la vente de l’OM était bouclée et que cela devrait se régler d’ici peu. Mais voilà qu’aujourd’hui, aucune officialisation n’est tombée. De quoi valoir au journaliste de nombreuses critiques, mais ce dernier n’en démord pas concernant la cession de l’OM. Vézirian a d’ailleurs mis les choses au point sur cet énorme dossier.

Du côté de Marseille, la vente de l’OM est un dossier qui n’en finit plus de faire parler et ce depuis un certain temps maintenant. Le feuilleton dure et il y a deux ans déjà, Thibaud Vézirian annonçait la cession du bien de Frank McCourt. Le fait est qu’aujourd’hui, rien n’est encore officiel. Qu’en est-il exactement pour la vente de l’OM ? La question a été posée à Vézirian lors d’un entretien pour Teamfootball.

« J’ai promis à pas mal de sources de ne plus en parler jusqu’au dénouement »

« La vente de l’OM ? J’ai promis à pas mal de sources de ne plus en parler jusqu’au dénouement. Je ne suis pas là pour mettre de l’huile sur le feu, je ne cherche pas les polémiques, sinon vous auriez déjà entendu parler de moi bien avant cette enquête. Je ne suis pas un fauteur de troubles. Ça se saurait. On m’a signifié, à travers des mises en demeure, que mes informations avaient dérangé et je respecte cela. J’ai même reçu des menaces de mort. Je ne travaille pas pour perturber le monde des affaires ou pour ennuyer des gens qui travaillent probablement aussi consciencieusement que moi. Certainement pas », a expliqué Thibaud Vézirian.

« La suite pour l’OM, c’est un grand projet »