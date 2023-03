Nouvelle annonce retentissante sur la vente de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Patron de CMA-CGM, Rodolphe Saadé voit grand. Solidement installé à Marseille, l'homme d'affaires franco-libanais a fait une entrée remarquée dans l'univers des médias et pourrait mettre un pied dans celui du sport en rachetant l'OM à Frank McCcourt. Alors que certains de ses proches évoquent une possible arrivée au sein du club marseillais, un sénateur des Bouches-du-Rhône a tenu à calmer l'enthousiasme des supporters.

En novembre dernier, l'OM officialisait un accord de sponsoring avec CMA-CGM, entreprise dirigée par Rodolphe Saadé. Ce dernier, âgé de 53 ans, fait parler de lui en raison de son entrée dans l'univers des médias, mais pas que... Selon certains de ses proches comme Stéphane Richard, l'homme d'affaires franco-libanais pourrait bien investir à l'OM. « Rodolphe est sincèrement attaché à la ville. Il est présent, il met de l'argent. Il finira par racheter l'Olympique de Marseille » a-t-il confié à Libération . Sénateur des Bouches-du-Rhône, Jérémy Bacchi en a dit plus sur la personnalité de Saadé.

«Transfert louche» : Une opération pointée du doigt à l’OM https://t.co/B1jbioT2yL pic.twitter.com/MGqdTH7Omh — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

« Rodolphe Saadé est dans une volonté de faire vivre un territoire »

« Je pense que Rodolphe Saadé est plutôt aujourd’hui dans une volonté de faire vivre un territoire, Marseille et sa région. On le voit de par ses nombreux investissements mais aussi l’emploi qu’il créé sur notre territoire. Sa prise de responsabilité dans le sponsoring de l’OM pour la saison prochaine est un pas de plus dans cette histoire qu’il est en train d’écrire entre son entreprise CMA CGM et le territoire » a déclaré l'homme politique. Mais selon lui, Saadé ne devrait pas se positionner pour racheter l'OM à Frank McCourt.

Coup de froid sur ce dossier ?

« Je n’en suis pas totalement persuadé parce qu’acheter un club comme l’OM c’est à double tranchant, soit on est adoré, soit on est détesté. Dans la période il a plutôt démontré qu’il souhaitait apparaître comme étant mécène, un personnage important de l’économie de notre pays mais surtout de notre territoire et un acteur qui semble jouer les premiers rôles tout en essayant d’être utile au territoire. Le rachat de l’OM c’est risqué, si vous performez vous êtes adulés mais si vous ne performez pas, tout ce qu’il aura essayé de construire au cours des derniers mois, dernières années, peut très rapidement sentir la poudre » a-t-il déclaré à Football Club Marseille. Selon Bacchi, la réaction des supporters pourrait le faire reculer.

Saadé pourrait craindre la réaction des supporters