Il annonce la couleur au PSG pour son transfert !

Thomas Bourseau

Le PSG a opéré de vastes changements sur son organisation et son effectif à l’intersaison. D’ailleurs, le Paris Saint-Germain se serait penché sur la situation de Martin Odegaard en pleine forme à Arsenal. Mais les Gunners n’envisageraient pas de se séparer de leur capitaine lorsque le principal intéressé se voit poursuivre à Londres.

Martin Odegaard a connu une ascension folle à Arsenal depuis son prêt à l’hiver 2021. Rapidement, le Norvégien s’est imposé chez les Gunners qui ont pris la décision de s’attacher ses services de manière définitive au point d’en devenir le capitaine. Le meneur de jeu a inscrit 15 buts et délivré 7 passes décisives en Premier League la saison passée.

Le PSG emballé par Odegaard, Arsenal veut le blinder

De quoi donner des idées au PSG qui a passé un énorme coup de balai à l’intersaison. Avec douze recrues et quelques départs de taille, c’est un Paris Saint-Germain New Look qui se serait renseigné sur la situation de Martin Odegaard lors du dernier mercato estival selon The Evening Standard. Néanmoins, le média londonien affirme que comme avec Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et William Saliba, Arsenal prévoirait aussi de blinder Martin Odegaard.

Verratti quitte le PSG, il calme tout le monde en direct https://t.co/GggTJP1oKD pic.twitter.com/KH6WCjnWsh — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

«Je suis très heureux à Arsenal et que j'espère y rester longtemps»