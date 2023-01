Il anime le mercato de l’OM, la réponse tombe pour son transfert

Thomas Bourseau

Alors qu’il ne semble plus être déterminé à rester à l’OM, Matteo Guendouzi ne devrait pas quitter le club phocéen en ce dernier jour de mercato. La faute à la stratégie d’Aston Villa à en croire la presse anglaise. Explications.

Matteo Guendouzi est annoncé sur le départ en Angleterre depuis quelque temps sur le mercato hivernal. Que ce soit West Ham ou bien le Aston Villa de son ancien coach à Arsenal, à savoir Unai Emery, les deux pensionnaires de Premier League auraient des vues sur l’international français.

L’OM pose une grande condition pour le transfert de Matteo Guendouzi

Cependant, l’OM ne serait pas dans l’obligation de vendre Matteo Guendouzi cet hiver. Alors que ce 31 janvier est synonyme de deadline day, Téléfoot affirmait déjà dimanche dernier que le président Pablo Longoria n’écouterait qu’une offre hors marché pour étudier un départ de Matteo Guendouzi, sinon, le milieu de terrain restera sous les ordres d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille, pour le reste de la saison.

«Aston Villa veut garder un œil sur lui plus pour l'été que pour le moment»