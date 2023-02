«Il a choisi le mauvais club», le PSG a raté énorme coup

Arthur Montagne

L’été dernier, Manchester City a réalisé un énorme coup en enrôlant Erling Haaland, convoité par les plus grands clubs européens dont le PSG. Néanmoins, depuis le début de l’année, le Norvégien semble marquer le pas. Et après la défaite contre Tottenham, Haaland se fait même fracasser par Jamie Carragher.

Auteur de prestations exceptionnelles du côté du Borussia Dortmund, Erling Haaland a affolé le marché l'été dernier. Les plus grands clubs européens ont tenté de le recruter à l'image du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore du PSG. Mais c'est bien Manchester City qui raflé la mise. Et rapidement, le Norvégien a confirmé qu'il était une machine à buts, affolant les compteurs en Premier League. Néanmoins, il est beaucoup plus discret depuis le début de l'année, à l'image de sa prestation lors de la défaite contre Tottenham (0-1). A tel point que Jamie Carragher estime qu'il s'est trompé de club cet été. De quoi laisser des regrets au PSG.

«Nous ne voyons pas tout de Haaland»

« Je pense que nous n'avons vu que 60% d'Erling Haaland. Il vient d'un championnat de contre-attaque (la Bundesliga, ndlr). Vous avez vu son rythme effréné là-bas - nous ne le voyons pas ici. Il a peut-être choisi le mauvais club pour tirer le meilleur parti de lui. Nous ne voyons pas tout de Haaland. City a marqué le même nombre de buts que la saison dernière. Il en a mis 25 mais City dans l'ensemble a marqué le même nombre. Ils en ont encaissé plus et sont plus faciles à contre-attaquer maintenant », lance-t-il au micro de Sky Sports avant d'en rajouter une couche.

City meilleur sans Haaland ?