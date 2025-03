Ibrahimovic passe un coup de fil, un joueur quitte le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé eu PSG au tout début du projet QSI, Jérémy Menez s’est rapidement entendu avec les autres joueurs qui avaient évolué en Serie A, à commencer par Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois a même appelé Adriano Galliani, alors dirigeant de l’AC Milan, afin de faciliter l’arrivée de l’international français.

En 2011, le PSG passe sous pavillon qatari en réalise un été particulièrement agité afin de chamboulé son effectif. L'une des recrues phares est Jérémy Ménez qui débarque de l'AS Roma et fait son retour en Ligue 1. L'ancien Monégasque restera trois ans au PSG jusqu'à son départ en 2014 pour l'AC Milan. Une signature qui a notamment été rendue possible par Zlatan Ibrahimovic, comme le raconte l'ailier français.

Mercato - PSG : Une star proche de signer ?

➡️ https://t.co/6Xg8HvjoPT pic.twitter.com/kb1ooKB6YS — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 2, 2025

Ibrahimovic a bien aidé Ménez

« Justement celle du PSG à cette époque. Ça jouait bien, on prenait du plaisir et on gagnait. Et puis Zlatan (Ibrahimovic) était un leader naturel très impressionnant. Quand un mec comme lui débarque, qui a été champion je ne sais pas combien de fois, forcément tu as envie de l’écouter », raconte-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE avant de poursuivre.

«C’est grâce à lui que je suis retourné ensuite en Italie»

« On s’entendait bien lui et moi, il me connaissait avant son arrivée à Paris (en 2012), car on s’était affrontés en Serie A (il a joué à l’AS Rome de 2008 à 2011). C’est d’ailleurs grâce à lui, et à Thiago (Silva), que je suis retourné ensuite en Italie, car ils avaient appelé (Adriano) Galliani (alors vice-président de l’AC Milan) pour le convaincre de me prendre (en 2014) », ajoute Jérémy Ménez.