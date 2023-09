Haaland : Un transfert surprise à 150M€ ?

Thomas Bourseau

Erling Braut Haaland est seulement arrivé à Manchester City à l’été 2022. Néanmoins, après un triplé historique la saison passée et les spéculations grandissantes autour d’un transfert au Real Madrid a relancé le feuilleton autour de son avenir. Pour autant, le FC Barcelone ne jetterait pas l’éponge malgré ses difficultés financières et préparerait son transfert à 150M€ pour l’été 2025. Explications.

Pep Guardiola est parvenu à mettre la main sur le trophée qu’il convoitait depuis 2011 : la Ligue des champions. Grâce à son sacre en finale de C1 face à l’Inter en juin dernier, les Skyblues sont un peu plus entrés dans l’histoire du football anglais et Erling Braut Haaland n’y est pas étranger. City a recruté à l’été 2022 le numéro 9 qui lui manquait et cette opération a été un succès à tous les étages.

Le FC Barcelone tablerait sur le transfert d’Haaland pour 2025

De quoi donner des idées au Real Madrid qui s’était placé sur le dossier avant que le transfert d’Erling Braut Haaland à Manchester City se concrétise. Depuis, il est question d’une future offensive du club merengue pour le Norvégien. A moins que le FC Barcelone lui grille la priorité. Selon 90min, le comité de direction du Barça , qui avait aussi poussé pour attirer l’ex-buteur du Borussia Dortmund, aurait des vues sur Haaland. L’objectif serait de rapidement se positionner sur le dossier afin de prendre de vitesse le Real Madrid pour un transfert en 2025 par le biais du paiement de sa clause libératoire fixée à 150M€.

Mbappé, Messi, Haaland... Il fait un choix étonnant pour le Ballon d'Or https://t.co/lshl8keCUh pic.twitter.com/QmAuTDj9y4 — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

City veut faire d’Haaland le joueur le mieux payé de Premier League à une condition…

A en croire 90min , Manchester City saurait pertinemment à quoi point il est risqué pour le club de ne pas remédier à cette situation. C’est pourquoi les Skyblues feraient le forcing pour qu’Haaland signe un nouveau contrat avec un salaire hebdomadaire de 580 000€, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de Premier League.

Haaland refuse de retirer la clause libératoire de son contrat.

Mais pour ce faire, il faudrait que le serial buteur de City accepte de retirer la clause libératoire de 150M€. En l’état, Haaland ne serait pas emballé par une telle éventualité. Reste désormais à savoir ce qu’il adviendra du feuilleton Erling Braut Haaland à présent.