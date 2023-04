Guendouzi explose, un conflit éclate à l'OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sur le banc face à l'ESTAC et face à l'OL, Mattéo Guendouzi aurait perdu ses nerfs. Mécontent de sa situation et de sa place à l'OM, l'international français aurait contacté l'un des dirigeants marseillais, Javier Ribalta. Le milieu de terrain aurait exprimé son mécontentement et aurait prévu de s'entretenir, aussi, avec Pablo Longoria, président de l'OM.

Mattéo Guendouzi est tombé de haut. Considéré comme un titulaire indiscutable il y a encore quelques mois, le milieu de terrain a perdu de sa superbe ces dernières semaines. Face à l'ESTAC et l'OL, l'international français est resté sur le banc de l'OM. Guendouzi n'a plus été titularisé par Igor Tudor depuis le 9 avril dernier. Ces derniers jours, il a réclamé une discussion avec Javier Ribalta, le bras droit de Pablo Longoria.

L'OM s'en débarrasse au mercato, il raconte son départ https://t.co/qRwcCGZ9Nf pic.twitter.com/ZfguRfsBt8 — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

Guendouzi craque en interne

Selon les informations de la Provence, Guendouzi aurait eu une explication avec le dirigeant espagnol après la rencontre face à l'OL dimanche dernier. Au cours de cette discussion, le joueur aurait exprimé son mécontentement concernant sa situation sportive.

Son départ déjà acté ?

Conscient de la situation, Pablo Longoria aurait prévu de s'entretenir avec son joueur pour tenter d'apaiser sa situation. Mais le constat reste terrible pour Guendouzi, annoncé sur le départ lors du prochain mercato estival. A la recherche de liquidités, l'OM pourrait décider de le vendre à un club de Premier League. L'aventure marseillaise de Guendouzi semble toucher à sa fin.