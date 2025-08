Guardiola - PSG : La discussion inattendue !

L’avenir de Gianluigi Donnarumma est devenu le gros sujet de ce mercato estival, puisque le Paris Saint-Germain souhaiterait le vendre à moins d’un an de la fin de son contrat. Et tout le monde se demande où pourrait rebondir l’international italien, considéré comme l’un des tout meilleurs gardiens de la planète.

Alors que l’été était assez calme du côté de Paris, tout s’est emballé en quelques jours. Au club depuis 2021 et parmi les héros de la Ligue des Champions cette saison, Gianluigi Donnarumma serait devenu persona non grata au PSG. La raison est simple : son contrat se termine dans seulement quelques mois et au sein du club on ne voudrait pas vivre une nouvelle désillusion à la Kylian Mbappé.