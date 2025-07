Grosse signature au PSG : Un accord annoncé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG suscite toujours autant d’interrogations, puisque le gardien italien n’a plus qu’une année de contrat au Parc des Princes. Son agent, Vincenzo Raiola, a fait le point sur ce feuilleton et évoque d’ores et déjà un accord probable avec le PSG pour une prolongation de contrat.

« Oui on avance, mon agent parle avec le club, moi je suis concentré sur le match et le trophée, mais on n'a pas de problème. Je donne toujours 100% pour ce club et les supporters, c'est un club qui m'a tout donné, jouer pour le PSG c'est incroyable », confiait récemment Gianluigi Donnarumma (26 ans) au sujet de son avenir au PSG, qui s’avère encore incertain étant donné que le gardien italien n’a plus qu’une seule année de contrat dans la capitale. Mais ce dossier semble bien avancer en coulisses…

L’agent de Donnarumam met les choses au clair Interrogé par la Gazzetta dello Sport lundi, Vincenzo Raiola a fait le point sur l’avenir de Donnarumma au PSG : « Nous discutons. Une négociation aussi longue n'est pas inhabituelle, car il s'agit du meilleur gardien du monde. (...) Nous sommes optimistes. Le PSG est un grand club », indique l’agent du portier italien.