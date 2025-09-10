Gros transfert : Le PSG s’est fait avoir ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté en provenance de Bournemouth pour 63M€, Ilya Zabarnyi a été la recrue la plus onéreuse du mercato estival au PSG. Le défenseur central ukrainien est pour l’instant loin de faire l’unanimité chez les observateurs, à l’image de Pierre Ménès qui laisse entendre que le PSG s’est fait avoir en déboursant un tel montant pour Zabarnyi.

En plus des signatures de Renato Marin (18 ans, libre) et de Lucas Chevalier (23 ans, 40M€), le PSG avait clôturé son recrutement estival avec l’arrivée d’Ilya Zabarnyi (23 ans) qui a été le renfort le plus cher du mercato au sein du club de la capitale (63M€, hors bonus). Mais l’ancien défenseur de Bournemouth a souffert vendredi dernier avec l’Ukraine contre l’équipe de France (défaite 2-0), et certains s’interrogent sur sa capacité à s’imposer au PSG.

« 63M€, c’est extravagant » Via une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès laisse notamment entendre que le PSG s’est peut-être fait avoir financièrement sur le transfert d’Ilya Zabarnyi : « C’est un petit peu juste pour juger encore Zabarnyi, mais je trouve juste que payer 63M€ pour ça c’est juste extravagant », explique-t-il.