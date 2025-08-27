Gros clash au PSG a cause du Mercato ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Souhaitant toujours quitter le PSG afin de rejoindre la Juventus, Randal Kolo Muani patiente. D’après les dernières révélations de la presse italienne, l’attaquant français poserait des problèmes en interne au sein du club parisien, qui cherche réellement à s’en débarrasser au plus vite cet été, dans un dossier où tout peut se passer. Explications.

D’ici quelques jours, le mercato estival prendra fin pour la plupart des clubs d’Europe. Du côté du PSG, si on est satisfaits des renforts avec Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, du mouvement pourrait encore se produire dans le sens des départs. En effet, après plusieurs semaines de négociations, la Juventus et le club parisien pourraient parvenir à un accord pour le Français.

Le dossier Kolo Muani agace le PSG Si ce mardi matin, plusieurs médias italiens annonçaient que la Juve allait proposer une grosse offre de 60M€ (prêt payant de 10M€ + 50M€ d’obligation d’achat), Tuttosport ne semble pas valider ces informations. De son côté, Tuttosport annonce que la situation de Kolo Muani stagne pour le moment, ce qui énerve sérieusement les dirigeants du PSG.