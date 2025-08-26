Le PSG vire une star, «on lui dit d'aller ranger ses affaires»

Le PSG devrait vivre une fin de mercato animée. Le club de la capitale cherche à se séparer de Gianluigi Donnarumma, qui est d’accord pour rejoindre Manchester City. En attendant que sa situation se débloque, le gardien italien s’entraîne à Paris. Cependant, lors des séances tactiques, le numéro 99 est souvent exclu du groupe.
Des adieux émouvants. Vendredi dernier, à l’issue de la victoire du PSG face à Angers (1-0), Gianluigi Donnarumma a pu dire au revoir dignement aux supporters parisiens. Remplacé par Lucas Chevalier cet été, le gardien italien est sur le départ, lui dont le contrat expire l’été prochain.
Donnarumma a fait ses adieux au PSG
« C’est toujours joli de voir le soutien des supporters, je comprends que c’est un moment spécial pour Gigio, c’est dur de gérer ça mais c’est joli de voir ce moment de reconnaissance, c’est joli de voir ça », affirmait Luis Enrique en conférence de presse à propos du départ de Donnarumma. Ce lundi soir, au micro de l’After Foot, le journaliste de RMC Fabrice Hawkins a fait le point sur le dossier du gardien de 26 ans.
« Quand ça devient un peu sérieux, tactique, on lui dit d'aller ranger ses affaires »
« On a pas beaucoup beaucoup avancé. Manchester City est à fond dessus et lui est plutôt ok pour y aller aussi. Là où ça a avancé, c'est que le PSG disait au début à City : "ce sera 50M€ et pas un euro de moins". Et ils ont un petit peu revu la copie. Ce soir on me fait savoir qu'autour de 30-35M€, ça pourrait le faire. Mais il faut qu'Ederson quitte Manchester City avant de faire Donnarumma, et ce n'est pas fait pour le moment. Donnarumma est dans un loft aménagé, c'est à dire qu'il démarre l’entraînement et quand ça devient un peu sérieux, tactique, on lui dit d'aller ranger ses affaires et d'aller prendre la douche », a ainsi révélé Hawkins en direct.