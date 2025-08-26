Le PSG vire une star, «on lui dit d'aller ranger ses affaires»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG devrait vivre une fin de mercato animée. Le club de la capitale cherche à se séparer de Gianluigi Donnarumma, qui est d’accord pour rejoindre Manchester City. En attendant que sa situation se débloque, le gardien italien s’entraîne à Paris. Cependant, lors des séances tactiques, le numéro 99 est souvent exclu du groupe.

Des adieux émouvants. Vendredi dernier, à l’issue de la victoire du PSG face à Angers (1-0), Gianluigi Donnarumma a pu dire au revoir dignement aux supporters parisiens. Remplacé par Lucas Chevalier cet été, le gardien italien est sur le départ, lui dont le contrat expire l’été prochain.

Donnarumma a fait ses adieux au PSG « C’est toujours joli de voir le soutien des supporters, je comprends que c’est un moment spécial pour Gigio, c’est dur de gérer ça mais c’est joli de voir ce moment de reconnaissance, c’est joli de voir ça », affirmait Luis Enrique en conférence de presse à propos du départ de Donnarumma. Ce lundi soir, au micro de l’After Foot, le journaliste de RMC Fabrice Hawkins a fait le point sur le dossier du gardien de 26 ans.