Griezmann : Transfert bouclé !

L’été dernier, l’Atlético de Madrid a réalisé l’un des plus joli coup du mercato en obtenant la signature de Julian Alvarez pour un total s’élevant à 90M€. Et l’international argentin a notamment été convaincu par Antoine Griezmann qui avait pris les choses en mains pour le convaincre de le rejoindre à Madrid.

Arrivé l'été dernier à l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez avait fait le forcing pour quitter Manchester City où il jouait peu. Les Colchoneros ont donc battu la concurrence pour s'attacher les services de l'attaquant argentin qui révèle d'ailleurs qu'Antoine Griezmann a joué un rôle clé dans sa signature.

Griezmann a convaincu Alvarez

« Les gens, les fans, les supporters... C'est ce qui m'a le plus surpris. Mes coéquipiers m'avaient déjà prévenu, enfin Griezmann, qui a été l'un de ceux qui m'ont parlé avant que j'arrive. Et il m'a dit : "Tu vas tomber amoureux des supporters, des gens" », raconte l’attaquant argentin dans une interview accordée à AS, avant de poursuivre.

«C'est lui qui m'a écrit»

« C'est lui qui m'a écrit... Peut-être envoyé par Cholo (rires). Comme il s'agit d'une des légendes du club, c'est évidemment une chose sérieuse pour un joueur de recevoir des messages de l'une des personnes les plus importantes du club. On lui dit : ‘‘Viens, viens avec nous. Ils vont bien te traiter. Que tu vas t'amuser. Que vous allez tomber amoureux des supporters...’’. Et toutes ces choses qui s'ajoutent les unes aux autres pour que tout se passe bien. Oui, il m'a d'abord parlé via Instagram, puis, au bout d'un moment, via WhatsApp », ajoute Julian Alvarez.