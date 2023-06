Griezmann : Le PSG a un énorme problème

Thibault Morlain

Au sortir d'une très grosse saison avec l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann voit son nom faire parler sur le marché des transferts ce mercredi. En effet, en Espagne, on assure que le PSG penserait à l'international français en cas de départ de Kylian Mbappé. Direction alors la capitale pour Griezmann ? Pas sûr. Explications.

En difficulté au FC Barcelone, Antoine Griezmann a connu une très belle renaissance à l'Atlético de Madrid cette saison. On a ainsi retrouvé le joueur qu'on connaissant, pour le plus grand bonheur des Colchoneros. Et voilà qu'un nouveau défi pourrait attendre Griezmann. Selon Marca , le protégé de Diego Simeone pourrait être le remplaçant de Kylian Mbappé au PSG.

Mbappé lâche une bombe, le PSG explose en interne https://t.co/3LdWJ8RjCl pic.twitter.com/Xwo7fcKlIj — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

Simeone retient Griezmann

Le PSG pourrait donc se tourner vers Antoine Griezmann afin d'oublier Kylian Mbappé. Et à partir de 100M€, il y aurait une ouverture avec la direction des Colchoneros. Mais voilà que cela ne serait pas le cas avec Diego Simeone. Marca assure en effet qu'El Cholo n'aurait aucune envie de perdre Griezmann, maillon essentiel de son dispositif.

Le PSG va se faire recaler ?

Et voilà que le PSG pourrait également se heurter à la volonté d'Antoine Griezmann. Le Français a retrouvé le sourire à l'Atlético de Madrid et alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2026 avec le club madrilène, il n'aurait également pas l'intention de s'en aller. Coup dur donc pour le PSG...