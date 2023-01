«Gratuitement», Un ancien buteur de l’OM est prêt à tout pour revenir

Thibault Morlain

A 41 ans, Djibril Cissé est aujourd’hui officiellement un joueur retraité. Mais voilà que l’ancien joueur de l’AJ Auxerre et de l’OM n’a pas totalement raccroché dans sa tête. La raison ? L’objectif d’atteindre les 100 buts en Ligue 1. Alors que cela semble le hanter au quotidien, Cissé semble être prêt à tout pour retrouver les terrains du championnat de France et il n’a pas manqué de clairement le faire savoir.

Figure du football français, Djibril Cissé a connu une incroyable carrière, lui qui a évolué à travers l’Europe. Formé à l’AJ Auxerre, où il a explosé aux yeux de tous, il a ensuite pris la direction de Liverpool, gagnant notamment une Ligue des Champions en 2005. Il a ensuite posé ses valises à l’OM pendant deux saisons, avant de connaitre des aventures en Grèce, en Italie, au Qatar ou encore en Suisse. La carrière de Cissé a donc été bien remplie, lui qui a empilé les buts partout où il est passé. Mais voilà que l’actuel retraité de 41 ans garde un goût d’inachevé. En effet, aujourd’hui, Djibril Cissé ne totalise que 96 réalisations en Ligue 1. Alors qu’il est ainsi à 4 unités des 100, il aimerait bien remédier à cela et se dit prêt à rechausser les crampons.

« Ça fait deux ans que j’ai envie de rejouer »

C’est à l’occasion d’une discussion avec Olivier Dacourt pour son documentaire Le crépuscule des champions que Djibril Cissé a fait part de son objectif d’atteindre les 100 buts en Ligue 1. Et comme l’a avoué l’ancien de l’OM, cela l’obsède : « Ça fait deux ans que j’ai envie de rejouer. Parce que je suis un buteur, un numéro 9 et qu’être à 4 buts de mes 100 buts, ça ne me vas pas. Encore aujourd’hui… Je pense qu’aujourd’hui un club vient et me dit gratuitement, j’y vais. C’est important pour moi l’objectif des 100 buts ? Je vis avec ».

« C’est fou, mais c’est une obsession »