Grande première pour Gattuso, surprise assurée à l'OM

C'est le grand jour pour Gennaro Gattuso qui dirigera son premier match sur le banc de l'OM ce samedi soir face à l'AS Monaco. Une première très attendue et pour laquelle le onze de départ aligné sera scruté de près. Il faut dire que dans l'histoire récente du club phocéen, lorsque un nouveau coach est arrivé en cours de saison, les changements étaient nombreux.

Nouvel entraîneur de l'OM, Gennaro Gattuso a succédé à Jacques Abardonado qui assurait l'intérim depuis la démission de Marcelino. Le technicien italien n'aura d'ailleurs pas attendu longtemps avant de connaître son premier match puisqu'il sera ce samedi soir sur le banc marseillais pour affronter l'AS Monaco dans le choc de la septième journée de Ligue 1. Bien évidemment, sa première composition d'équipe sera scrutée et devrait comporter quelques surprises. Il faut dire que Gattuso expliquait lui-même en conférence de presse qu'il utiliserait un système différent de celui de Marcelino.

Gattuso annonce des changements

« Je ne suis pas fan de ces deux lignes de quatre, je trouve ça un peu plat Je préfère un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. Je ne suis pas fan du 4-4-2. Tout dépend de comment se déroule le match, si l’équipe joue bien. Essayer de presser plus haut parfois, essayer de prendre un peu plus de risque. Jouer beaucoup sur les passes, sur la possession. Accepter aussi les duels en un contre un, je pense que c’est le football moderne. Marcelino a fait un bon travail, il faut le respecter, mais j’ai une vision différente », expliquait-il lors de sa présentation. Gennaro Gattuso devrait aligner un 4-3-3 en alignant notamment Azzedine Ounahi au milieu.

Abardonado et Larguet, les intérimaires qui changent tout

Dans l'histoire récente de l'OM, ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un entraîneur débarque en cours de saison. C'est même une habitude. Si on prend en compte les intérimaires, quatre ont déjà repris en mains l'effectif marseillais en pleine saison. Et à chaque fois en apportant des changements par rapport à leur prédécesseur. Avant Gennaro Gattuso, Jacques Abardonado a été appelé en urgence pour assurer l'intérim après la démission de Marcelino. Et pour son premier match sur le banc de l'OM, Pancho avait décidé d'aligner un 4-3-3 sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam, en réintégrant Azzedine Ounahi et en décalant Pierre-Emerick Aubamayang à gauche. Un choix payant, les Marseillais ayant ramené le nul (3-3). On ne peut pas en dire autant de la défense à cinq alignée contre le PSG. De son côté, Nasser Larguet avait vu son intérim s'étendre 9 matches au total en 2021 après le départ d'André Villas-Boas. Et pour son premier match contre Lens, le 3 février, il va tout changer. Sur le plan tactique, c'est un 4-4-2 à plat qui est aligné avec notamment Alvaro Gonzalez aligné aux côtés de Boubacar Kamara au milieu, et un duo Milik-Germain devant. L'OM ramènera un point de Lens après avoir mené 2 à 0 (2-2).

Sampaoli et Garcia avaient marqué leur territoire

Ce sera finalement Jorge Sampaoli qui mettra fin à l'intérim de Nasser Larguet. Et pour son premier match, à Rennes le 10 mars 2021, le technicien argentin va déjà annoncer la couleur avec un onze de départ chamboulé. Une défense à trois axiaux sera alignée avec des pistons très offensifs (Nagatomo et Lirola). Khaoui accompagne Kamara au milieu tandis que le trio Thauvin-Payet-Milik est chargé d'animer l'attaque de l'OM qui s'imposera 1 à 0 au terme d'un match qui lance la révolution Sampaoli. Mais le premier entraîneur de l'ère McCourt est également arrivé en cours de saison. Au début du mois d'octobre 2016, le rachat de l'OM se met en place et la nouvelle direction décide de miser sur Rudi Garcia qui dirigera son premier match au Parc des Princes face au PSG. Bien décidé à ne prendre aucun risque, l'ancien coach du LOSC décide d'aligner un onze de départ ultra-défensif. Surprenant de la part d'un entraîneur qui s'est distingué par la qualité de jeu de ses équipes. Mais Rudi Garcia estime qu'il n'a pas le temps de mettre en place un vrai plan de jeu et décide donc de tout miser sur la solidité de son bloc qui se présente avec une défense à 5 composée de Bedimo, Fanni, Rolando, Doria et Sakai. Devant eux, Zambo-Anguissa et Lassana Diarra solidifient encore plus l'équipe marseillaise qui prendra un point contre le PSG (0-0) en ne tirant pas une seule fois au but. Reste désormais à savoir quelle surprise nous réserve Gennaro Gattuso et s'il s'alignera avec ses prédecesseurs.