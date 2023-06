Grande nouvelle, un buteur dit «oui» au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG, et ce depuis maintenant plusieurs mois, Randal Kolo Muani a fait le point sur son avenir ce mercredi midi. Et le buteur de l’Eintracht Francfort, actuellement en stage avec l’équipe de France, ouvre pour la première fois la porte en grand au PSG.

Le mercato estival bat déjà son plein au PSG ! Milan Skriniar et Marco Asensio, qui arrivent respectivement au terme de leurs contrats avec l’Inter Milan et le Real Madrid, ont déjà bouclé leur arrivée dans la capitale, tandis que Manuel Ugarte s’est engagé dans le cadre d’un transfert (60M€) et que le milieu offensif sud-coréen Lee Kang-in devrait lui aussi débarquer du Real Majorque pour environ 20M€. Mais le PSG se cherche également un buteur pour cet été…

« Le PSG ? Oui, pourquoi pas »

Randal Kolo Muani (24 ans), le buteur français de l’Eintracht Francfort, fait partie des options suivies par Luis Campos à cet effet. Actuellement en rassemblement avec les Bleus, l’ancien Nantais a ouvert la porte à un transfert au PSG ce mercredi en conférence de presse : « Si le PSG peut m’intéresser ? Sincèrement, j’ai envie de progresser, continuer à travailler, c’est mon rêve de jouer dans les grands clubs. Oui, pourquoi pas. Pour l’instant, ce n’est pas la question. Là, je suis en sélection, on est dans un stage, on a deux matchs importants. La période de mercato vient de commencer, on verra tout ça quand j’aurai fini le stage », lâche Kolo Muani.

Un dossier urgent vu le cas Mbappé

Et le recrutement d’un nouveau buteur du PSG paraît d’autant plus urgent que la rupture semble désormais actée avec Kylian Mbappé, qui a déjà informé sa direction qu’il ne prolongerait pas son contrat qui court jusqu’en 2024. Le PSG envisage donc de vendre son numéro 7 dès cet été pour éviter de le voir partir libre dans un an, et Randal Kolo Muani pourrait donc être un renfort précieux dans le secteur offensif parisien en vue de la saison prochaine.