Grande nouvelle pour une recrue, le vestiaire du PSG adore

Jean de Teyssière

Kang-in Lee a remporté les Jeux asiatiques avec la Corée du Sud ce samedi et sera donc exempté du service militaire pour son pays, obligatoire pour tous les citoyens sud-coréens de moins de 28 ans. Sur ses réseaux sociaux, il a affiché sa joie et ses coéquipiers également.

La finale des Jeux asiatiques avait lieu ce samedi et l'affiche opposait la Corée du Sud de Kang-in Lee, le milieu de terrain du PSG, et le Japon. Et la Corée du Sud, est sortie gagnante de ce duel (2-1), victoire qui exempte tous les joueurs présents dans cette équipe d'effectuer un service militaire long de 18 mois.

«C'était une bonne sensation»

Suite à la victoire de sa sélection lors de la finale des Jeux asiatiques, Kang-in Lee se montrait heureux de ce sacre, dans des propos rapportés par Paris SG Infos : « Je suis heureux d’avoir atteint mon objectif avec la sélection. J’ai ressenti et vécu chaque moment. C’était une bonne sensation. »

Les joueurs du PSG félicitent Kang-in Lee