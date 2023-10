Gattuso lance une révolution, c'est validé à l'OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour son premier match en Ligue 1 ce samedi, Gennaro Gattuso a opéré quelques choix forts, notamment celui de passer en 4-3-3. Un système qui offre plus de repères aux joueurs comme l'a reconnu Valentin Rongier après la défaite de son équipe face à l'AS Monaco. Mais le milieu de terrain est conscient qu'il faudra du temps avant d'assimiler les consignes de l'Italien.

Le changement est radical à l'OM. Marcelino le taiseux a laissé place à Gennaro Gattuso, le bouillant entraîneur italien. Ce dernier est arrivé à Marseille avec des idées claires, notamment celle de faire passer son équipe en 4-3-3. Avant le match face à l'AS Monaco, Gattuso a justifié ce changement de système. « J’aime beaucoup le milieu à 3 avec un pivot qui permet de couvrir l’arrière quand nous avons le ballon. J’aime bien le 4-3-3 ou le 4-2-3-1. Mais je sais que l’équipe est capable de jouer en 4-3-3 » a-t-il lâché. Malgré tout, l'OM s'est incliné au Stade Louis II sur le score de 3-2.

« Gattuso amène une énergie positive et ça nous fait du bien »

Mais de son côté, Valentin Rongier préfère retenir le positif. « J’ai aimé l’état d’esprit parce que personne n’a lâché. Il faut continuer comme ça. Il y a un nouveau coach qui vient d’arriver et on va se remettre dans le bon sens. Gattuso amène toute cette énergie positive et ça nous fait du bien » a confié le milieu de terrain.

Les premiers choix de Gattuso sont validés