Galtier : Un grand nom rêve de son poste au PSG

L’avenir de Christophe Galtier est sujet à débat. Selon nos informations il garde la confiance des dirigeants du Paris Saint-Germain pour le moment, mais un départ est de plus en plus évoqué et la liste de ses possibles successeurs ne cesse de s’allonger. C’est le cas avec Luis Enrique, libre de tout contrat depuis son départ de la sélection espagnole et qui semble être séduit par l’option parisienne.

Arrivé sous les indications de Luis Campos en fin de saison dernière, Christophe Galtier s’est cassé les dents sur le PSG. Entre résultats catastrophiques et problèmes extra-sportifs, il est rentré dans l’histoire avec l’un des pires bilans depuis l’arrivée de QSI et un départ est désormais annoncé.

Galtier en grand danger

Pour le remplacer, plusieurs candidats se présentent, avec évidemment la tentation Zinédine Zidane toujours présente. C‘est toutefois vers un autre entraîneur libre que pourrait se tourner le PSG, puisque de plus en plus de sources parlent de Luis Enrique. Ancien du FC Barcelone, il n’a plus de poste depuis son départ de la sélection espagnole cet hiver.

